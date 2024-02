Oefenmarathon Wierden ter voorbereiding op NK Ponymennen

Tijdens de oefenmarathon beginnen deelnemers met een wegtraject, gevolgd wordt door een vaardigheid. Na de vaardigheid kunnen er 4 hindernissen worden gereden waarvan de tijden worden bijgehouden.

Uiteraard is de mooie waterbak één van de vier hindernissen. Tijdens de oefenmarathon is er ook een dierenarts aanwezig die de hartslag van je pony of paard kan meten.

Klik hier voor meer informatie & inschrijven voor de oefenmarathon

SWM Wierden en het NK Ponymennen staat gepland van 9 tot en met 11 augustus. Klik hier voor meer informatie