Oefenmennen op het KNHS – centrum

Onder toeziend oog van officiële juryleden rijd je een dressuurproef of een vaardigheidsparcours. Het jurylid geeft live commentaar wat je door middel van video kunt laten vastleggen door jouw begeleider of groom.

In vijftien minuten rijd je de door jou gekozen proef of parcours en krijg je na afloop direct feedback van de jury. Je gaat naar huis met concrete informatie over de sterke en verbeterpunten van jouw proef of parcours, waarmee je thuis direct aan de slag kunt.