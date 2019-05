Oefenwedstrijd in Maarheeze

Iedereen met en zonder startkaart kan een vaardigheidsparcours rijden. Verder ligt er een dressuurring van 40×80 meter waarin je je eigen proef kunt rijden rijden, of een keer de proef van een hogere klasse kan uitproberen. Wie wil kan zijn proef door de succesvolle enkelspanrijdster Saskia Siebers laten beoordelen.

Deelname aan de vaardigheid kost 10 euro. Bij deelname aan de vaardigheid is de dressuur gratis. Opgeven kan via mijn KNHS en via email :info@marescaruiters.nl