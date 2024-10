Ondanks laat in het seizoen een groot deelnemersveld bij SWM Hengelo

Het was begin vorige week even spannend nadat er veel regen gevallen was, maar de terreinen waren goed opgedroogd. De grote groep vrijwilligers voor de opbouw en de wedstrijd zorgden samen met de grondeigenaar dat het terrein begaanbaar was en alles in een goede sfeer verliep.

Veel menners vinden het erg gezellig om deze wedstrijd te rijden, ook nog zo laat in het seizoen. De gemoedelijke, typisch Achterhoekse sfeer trekt veel inschrijvingen! Ook gebruiken internationale rijders Hengelo om hun jonge paarden een kans te geven en nog weer anderen hebben sommige wedstrijden laten schieten vanwege de zomerhitte.

Op zaterdag zette vierspan ponymenster Marijke Hammink de beste dressuurproef van de dag neer met de monsterscore van 33.33 strafpunten. De vaardigheid bleek erg lastig: er werd maar een enkele keer de zo gewilde ‘dubbele nul’ gereden, dus foutloos en binnen de tijd.

Marathon

Op een mooie zonnige zondag werd vandaag gestart in de marathon. Voor sommige deelnemers was het een hele opgave. Er vielen hier en daar wat balletjes en een aantal deelnemers hadden een (herstelde) parcoursfout. Gelukkig waren er weinig eliminaties, een aantal rijders reden niet het hele parcours en enkelen meldden zich af voor de marathon.

Na afloop meldde één van de deelnemers: “Hengelo is altijd gezellig en heel goed georganiseerd.”. Kortom, een prima seizoensafsluiting!

Klik hier voor alle uitslagen

Hans Hoens klaar voor de start, met gelegenheidsgroom Diny van den Oever