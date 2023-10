Ondanks slecht weer, veel plezier tijdens Indoor Deil

Het terrein waar de rijders hadden kunnen losrijden viel letterlijk in het water; de deelnemers en organisator Waal en Linge moesten toch maar ‘dealen’ met de omstandigheden. Op vrijdag werden de zadelrubrieken verreden en om 17.00 uur trapte de nog jonge Sanne van Rooijen met haar pony Brownie de wedstrijd af.

Eén van de deelnemers onder zadel

Zaterdag Mendag

De zaterdag was zoals vanouds de dag van de menners met daarbij een jeugdrubriek voor de jonge menners zodat zij kunnen leren, oefenen en vooral plezier maken. In de andere rubrieken werd gestreden om zich voor de finale te plaatsen of om te trainen. Mooie ritten en snelle ritten in een diervriendelijk parcours met volop keuzemogelijkheden!

Om 20.00 uur gingen de finalisten los. Het publiek was er klaar voor en het was genieten van de sport en de onderlinge strijd. Sanne de Lang won met haar stoere tuigers de rubriek tweespan paarden. De overwinning bij enkelspan paarden ging naar Suzanne Roman met een supersnelle strakke rit.

Het wachten was op de vierspannen en het tandem van Cas Hendriks. Hij liet twee heel mooie ritten zien met zijn prachtige schimmeltjes. De overwinning ging naar Gerco van Tuijl die deed waar hij goed in is en het publiek genoot. Hierna was het de beurt aan de rubriek enkelspan pony’s met alleen dames in de finale. Het bleef spannend tot het einde, maar Lotte Zaaijer kwam, zag en overwon. De avond eindigde met de rubriek tweespan pony’s, waarbij de overwinning naar Stefan van de Graaff ging.

Menvereniging Waal en Linge kijkt terug op een gezellig men-weekend waarbij iedereen genoot van mooie sport en hun dank gaat uit naar alle vrijwilligers, juryleden en Manege de Harten Hoeve.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum