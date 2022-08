Ondanks tegenslagen goede 39e editie SWM Texel

Begin juli werd door een groepje enthousiaste Texelse menners, die de organisatie op zich hebben genomen, de knoop definitief doorgehakt om de wedstrijd sowieso door te laten gaan. Toen waren er nog zes weken voor de voorbereidingen.

Paskal de Graaf en Eline Geurs

Op zaterdag werd de dressuur en vaardigheid gereden. In de dressuurring, die op een weiland lag nabij manege Akenburg, reed Paskal de Graaf met Lolane V in de klasse enkelspan paard M de hoogste dagscore. Na de dressuur verplaatste iedereen zich naar het terrein van manege Akenburg om daar de vaardigheid te rijden. Hier was Eline Geurs met haar vierspan pony’s in de klasse M de beste combinatie van de dag. Een aantal menners wist de lastige vaardigheid foutloos en binnen de tijd af te leggen, maar Eline reed de snelste tijd.

De eerste wedstrijddag werd afgesloten met de briefing en een traditioneel Texels “Juttertje” voor iedereen.

Waterbak goed gevuld

Het A-traject van de marathon bracht de deelnemers eerst naar een mooi stukje van het Texelse dennenbos waarna ze aan de hindernissen in het B-traject konden beginnen. Hindernis 1 stond wat verder weg van de andere hindernissen, maar hindernis 2, 3 en 4 stonden bij elkaar. Parcoursbouwer Roelf Lamein had hindernis 4 zo ontworpen dat de hindernis de letters “TEXEL” vormden.

Hindernis 5 en 6 stonden op het terrein van manege Akenburg, hindernis 5 was de waterbak. Die werd kort voor de wedstrijd nog even goed gevuld door de brandweer. Een enkeling moest door de groom geholpen worden om door de waterbak te komen, maar over het algemeen leverde het water geen problemen op.

Datum 2023

Met extra hulp van de parcoursbouwer en zijn vrouw, de technisch afgevaardigde en de rekenkamer is het de groep onervaren mensen gelukt om een fijne wedstrijd te organiseren. In de wandelgangen waren veel enthousiaste reacties te horen van deelnemers. De (voorlopige) datum voor de 40e editie in 2023 is 16 en 17 september.

