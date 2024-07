Ondanks voetbal mooie opkomst bij vaardigheid Bucephalus

Vooral de enkelspan pony rijders waren goed vertegenwoordigd in Barsingerhorn, een wedstrijd die mede mogelijk gemaakt was door de hulp van een sponsor. Het parcours was ontworpen door Martin Bliek, een nieuwe parcoursbouwer die uit IJsselmuiden afgereisd was. Voor de BB en L – deelnemers vloeiende lijnen en voor de M, Z en ZZ – combinaties waren er een aantal uitdagende poortjes opgenomen.

De jury, Yvonne van der Mark, was tevreden over de gereden proeven.

Na de wedstrijd werd de avond afgesloten met bitterballen en …. de voetbalwedstrijd Nederland – Engeland!

Wie wint het Ideal mentuig?

Op 15 september, de laatste menwedstrijd van het seizoen, wordt bij Bucephalus de finale dressuur en vaardigheid verreden. Er zijn dan extra prijzen en de winnaar van het mentuig wordt bekend gemaakt. Wie tijdens één van de woensdagen heeft deelgenomen én de finaledag meedoet, maakt kans op een Ideal mentuig, beschikbaar gesteld door een sponsor. Er wordt geloot, dus iedereen heeft evenveel kans.

