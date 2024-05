Ongelukkige samenloop van omstandigheden voor Bram Chardon

De 30-jarige topsporter, die dinsdagmorgen met zijn vierspan aan het trainen was zou eerst probleemloos zijn ingehaald door twee fietsers. Echter, toen vlak erna een oudere dame passeerde, ging het volledig mis. “De mevrouw viel en kwam met haar fiets naast het asfalt terecht. Het voorspan schrok ervan en schoot opzij, recht de sloot in. Het achterspan werd daardoor ook de sloot in getrokken.” De paarden werden uiteindelijk op het droge getrokken door de hulpdiensten.

Chardon spreekt van ’een ongelukkige samenloop van omstandigheden’. “Dit is geen pech geweest. Het probleem is de weg”, vermoedt hij. De dijk zou door de verbouwing van een boerderij kapot zijn gereden door zwaar verkeer. “Tussen de zijkanten en de rest van het asfalt is een hoogteverschil ontstaan van zeker acht centimeter.”

Ongedeerd

Dat naast de fietsster – de dame liep door de val onder andere een gat in het hoofd op – iedereen ongedeerd is gebleven, is volgens de menner ’een wonder’. “De sloot is ondiep, waardoor de paarden konden staan, dus dat is ons geluk geweest. Maar het had ook heel anders kunnen aflopen. Als je onder de paarden terecht komt, kun je het niet meer navertellen.” Vader en zoon hopen dan ook dat de gemeente de dijk op korte termijn laat repareren. “Het ligt er al zeker een jaar zo bij en het is niet de eerste keer dat hier iemand is gevallen.”

De gemeente kon dinsdag nog niet reageren.

