Ontspanning, sport en spel op 7 juli in Nijkerk

Deelnemers hebben deze dag een prachtige rit van ongeveer 25 kilometer die onder andere voert over privé-landgoederen. Voor de liefhebbers zijn er in de route vijf hindernissen opgenomen. Drie daarvan liggen op het hoofdterrein van Manege Luxool. Ook aan de puzzelliefhebbers is gedacht: tijdens de rit kun je letters verzamelen waarvan je aan het eind een gezegde of spreuk maakt. In de pauze kan bovendien worden meegedaan aan een spelletje. Voor eten en drinken op het terrein is ruimschoots horeca aanwezig en voor de kleintjes staat er een springkussen. Verkennen van de hindernissen kan op vrijdagavond 6 juli, vanaf 19.00 uur. Dan maken bussen verkenningsrondjes.

Inschrijven

Deelname is op eigen risico en tijdens het rijden van de hindernissen is een groom achterop de wagen én het dragen van een helm verplicht. Het dragen van een bodyprotector daarbij wordt aanbevolen. Parkeren kan in de directe omgeving of op het terrein zelf. Deelname kost € 20,- per aanspanning. Inschrijven kan nog tot maandag 2 juli per mail: dap.mcdelangeboom@gmail.com of via startlijsten.nl. Er is ook een barbecue: kosten € 12,50 p.p. exclusief drankjes.