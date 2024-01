Ook aanmelden SWM Heukelom bijna open

“We zijn al een tijd met het vraagprogramma van de KNHS bezig, maar zij zijn nog niet zover om de wedstrijd open te zetten voor inschrijving. Dit is erg vervelend voor de deelnemers en voor ons als organisatie. We hebben inmiddels de eerste 80 mailtjes van ongeruste menners ontvangen, maar we kunnen er helaas niets aan doen”, laat de organisatie aan Hoefnet weten.

“Waarschijnlijk wordt de wedstrijd 5 januari opengezet. We houden het in de gaten en laten het weten wanneer de inschrijving open is.”

