Ook CHI Genève van de baan

Er is zelf gekeken naar een ‘gesloten deuren’ optie, maar in de huidige gezondheidssituatie kan het organisatiecomité zich natuurlijk niet veroorloven om in totaal zo’n 400 commissieleden, vrijwilligers, ruiters, grooms, enz. onder één dak samen te brengen.

De organisatie kijkt uit naar de 60ste editie van het CHI Genève van 9 tot en met 12 december 2021.

Hiermee wordt het aantal Wereldbekerwedstrijden voor de vierspannen teruggebracht naar twee: alleen Boedapest (27-29 november) en Leipzig (14-17 januari) zijn nog over voor de finale in Bordeaux (6-7 februari).

