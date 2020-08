Ook de Mendurance begint weer

De uitgeschreven rubrieken zijn de Klasse 1 en Impuls. De afstand zal ongeveer 28 kilometer zijn. In het programmaboekje komt t.z.t het exacte getal te staan.

Locatie van de wedstrijd is: Zuidwolderweg 3-5, 7932 PN Echten (Drenthe). Op het terrein mag overnacht worden van vrijdag op zaterdag. Wel moeten de deelnemers zelf een paddock maken voor hun paard(en) en slapen in tent of trailer.

Het inschrijfformulier is hier te vinden. Deelnemers dienen bij inschrijving aan te geven of ze op het terrein overnachten.

Bekijk het vraagprogramma op de site van de KNHS