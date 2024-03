Ook Districtkampioenen Dressuur Noord bekend

Eén dressuurproef voor het kampioenschap

Voor het kampioenschap werd er één dressuurproef gereden, die beoordeeld werd door twee juryleden, één uit het eigen district en de hoofdjury was afkomstig uit een ander Mendistrict. De resultaten van de beide juryleden werden bij elkaar opgeteld en bepaalden het eindresultaat.

Wanneer de deelnemers wilden, konden ze een tweede proef rijden. Daarvoor werd een apart klassement opgemaakt.

Grote groep L-pony’s

De enkelspan rubriek klasse L bij de pony’s was een grote groep. De grote donkerbruine Rocko wist de meeste punten te scoren en werd met zijn menster Jeltsje Otter kampioen in deze rubriek. De nummer twee en tevens reservekampioen was Daphne Oosterveld met haar pony Windhoek’s Leonardo. Zij werd echter op de voet gevolgd door de nummers drie (Josien de Boer met Zodie) en de nummer vier (Miriam van Til met haar kleine Blitz).

Kampioenschap voor Hindriëtta Lamein

De rubriek dubbelspan pony’s werd in handicap verreden, dat wil zeggen dat hier alle klassen werden samengevoegd. Hindriëtta Lamein behaalde in totaal 405,5 punten en werd hier, met een voorsprong van maar liefst 34,5 punten, kampioen met de pony’s Kastanjehof Jip en Highlight kampioen (klasse B). Deze score was ook de hoogste score van de dag in de kampioensrubrieken. Sietske Flobbe werd met de pony’s Chico en Quatro reservekampioen (klasse Z).

Vierspannen

Op beide dagen kwamen ook de vierspannen in de baan. Helaas niet genoeg deelnemers om er een kampioenschap van te maken. Maar het is toch mooi dat ook de vierspannen deelnemen aan de indoorkampioenschappen. Bij de pony’s reed Roelf Lamein in de klasse M en bij de paarden was het Harry Streutker die in de klasse Z uitkwam.

Melanie Dekker de beste bij de klasse B pony’s

Heide’s Berg Torres zette zijn beste beentje voor en liep een mooie score van in totaal 403,5 punten bij elkaar. Dit zorgde ervoor dat Melanie Dekker met een ruime voorsprong op Ronald Prak de kampioenstitel in ontvangst mocht nemen. Ronald moest genoegen nemen met de tweede plek en het reservekampioenschap. De derde en vierde prijs gingen naar Linda van Klinken en Iris Uylenbroek.

Bart Blom weer goed in vorm

Ondanks dat Bart Blom (ZZ) een tijdje niet was uitgebracht op wedstrijden, was hij weer bijzonder goed in vorm. Hij bezorgde Francisca den Elzen namelijk de kampioenstitel in de samengevoegde rubriek M/Z/ZZ pony’s. Hindriëtta Lamein werd met Kastanjehof Jip reservekampioen (ZZ).

Francisca den Elzen

Gonne Dijkstra wint klasse B paarden

Gonne Dijkstra wist in de klasse B het beste resultaat neer te zetten en daarmee mocht zij de kampioensprijs in ontvangst nemen. Haar proef met haar paard Lutske fan Egypte werd beloond met de hoogste score. Marrit de Vries reed eveneens een mooie proef, maar moest genoegen nemen met het reservekampioenschap.

Klasse Z op naam van Liesbeth van de Wal

Waar de ene jury Liesbeth op nummer één had staan en de andere jury haar op nummer twee, was het voor Nynke Veldhuis net andersom. Het puntenaantal van Liesbeth met Aat van de Wolvarren was toch net even wat hoger en leverde haar dan ook de kampioenstitel op.

Twee titels voor Bombarie

Het ervaren paard Bombarie bleek weer goed in vorm. Hij behaalde maar liefst twee kampioenstitels. Eerst werd hij met vader Paul Versluis kampioen in de klasse ZZ en later liep hij met dochter Anouk, met een kleine voorsprong op de nummer twee, naar het kampioenschap in de klasse L.

De overige twee prijzen in de klasse L gingen naar Marrit de Vries, die hiermee voor de tweede keer deze dag reservekampioen werd en de derde prijs ging naar Leslie Agricola.

Udo de Haan twee keer kampioen én reservekampioen

Udo de Haan kwam tweemaal aan de start op het kampioenschap en mocht ook twee titels in ontvangst nemen. Bij de tweespan paarden was het de kampioenstitel die meeging naar het Friese Hemrik en in de klasse ZZ enkelspan paard werd hij met Its fan de Kressers reservekampioen.

Ook de klasse M mocht Udo op zijn naam schrijven, weliswaar met een nipte voorsprong op Susan Wind, maar dit leverde hem wel de tweede kampioenstitel van de dag op. Klik hier voor de volledige resultaten Klik hier voor het fotoalbum van Bianca Douwes

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.