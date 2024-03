Ook in 2024 geen Driving Valkenswaard International

De organisatie heeft onuitputtelijk alle mogelijkheden bekeken. Dat begon al voor de Kerst met het bijwonen van een rechtszaak waarin werd getracht overeenstemming te bereiken met Groen & Heem over het verkrijgen van extra stikstofrechten op het wedstrijdterrein, maar het mocht niet baten. Ook is de mogelijkheid van een samenwerking met Jan Tops en het team van Tops International verder onderzocht om de deelnemers te huisvesten, wat positief werd ontvangen. Maar het werd duidelijk dat de kwestie van de algemene stikstofrechten nog steeds problematisch was. Als laatste poging om een manier te vinden waarop de wedstrijd door kon gaan, probeerden ze de deelnemers net over de grens in België te stallen, maar die optie was logistiek niet mogelijk.

De organisatie heeft begrepen dat andere evenementen in de omgeving helaas ook met soortgelijke bezwaren kampen. Het organisatiecomité van Driving Valkenswaard International zal blijven samenwerken met Gemeente Valkenswaard, die het evenement blijft ondersteunen, om tot overeenstemming te komen met externe belanghebbenden om in de toekomst door te kunnen gaan met DVI.

Voorzitter Ludo Hertroijs: “Namens DVI wil ik de Gemeente Valkenswaard, Boyd en Preetha Exell en alle andere betrokkenen die zich onvermoeibaar hebben ingezet om het evenement van de grond te krijgen, hartelijk bedanken voor hun steun. We kijken ernaar uit om DVI in de toekomst weer met trots te kunnen organiseren.”

