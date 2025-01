Ook inschrijving SWM Eefde is open

De marathon bestaat uit zes hindernissen en wordt ontworpen door parcoursbouwer Bennie Steenblik. Het A-traject gaat door de sfeervolle en bosrijke omgeving in Eefde en één van de hindernissen in het B-traject is een waterbak. Na afloop worden de paarden door de dierenarts nagekeken.

Menners kunnen zich inschrijven via MijnKNHS. Impulsrijders kunnen zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar de organisatie (wedstrijdsecretariaat@achtertpeerd.nl).

