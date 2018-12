Ook minimarathon Bergharen afgelast

De vereniging meldt: ‘Na overleg met de KNHS, dierenarts en het maken van een kostenafweging hebben wij als vereniging besloten om de indoormarathon van aanstaande zaterdag in Bergharen niet door te laten gaan.’ Reden is dat het influenzavirus met name in het zuiden van Nederland heerst. Ze verwijzen daarbij naar het bericht en advies van de KNHS.