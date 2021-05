Ook online editie van Diergeneeskunde Outdoor Event zeer interactief

Normaal gesproken zijn bezoekers welkom op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, maar door het coronovirus vindt de 2021 editie online plaats.

Op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 mei vinden er lezingen, workshops en demonstraties plaats tijdens het Diergeneeskunde Outdoor Event Online. Het programma is verdeeld over drie avonden en eindigt iedere dag met een rondleiding door één van de klinieken van Utrecht (Gezelschapsdieren of Paard).

Programma

De lezingen worden live verzorgd door sprekers. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als ‘Het hoestende paard’ door Cornélie Westermann, ‘Welzijnsapp voor paarden’ door Machteld van Dierendonck en ‘Artrose bij paarden’ door Harold Brommer.

Tijdens de demonstraties wordt er onder andere gesproken over het proces van inseminatie tot en met de geboorte van een kalf, verteringsstelsels van verschillende dieren (waaronder het paard) en er wordt een workshop ‘Verbandleer’ verzorgd.

Wanneer je je aanmeldt voor de workshop ‘Verbandleer’ krijg je verband thuis gestuurd, zodat je live mee kunt doen.

DOE 2019

Aanmelden

Aanmelden voor Diergeneeskunde Outdoor Event Online is gratis en alleen noodzakelijk als je deel wilt nemen aan een workshop. Voor het bijwonen van lezingen en demonstraties is aanmelden niet verplicht.

Na aanmelding ontvang je de link naar de livestream in je mailbox. Deze is ter zijner tijd ook te vinden op de website en social media kanalen van Diergeneeskunde Outdoor Event Online.

Aanmelden is mogelijk vanaf 18 mei.

Bekijk de website voor de link naar het aanmeldformulier