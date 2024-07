Ook SWM Wenum Wiesel werd het niet makkelijk gemaakt

De organisatie besloot, om dressuur door te kunnen laten gaan, dat er losgereden diende te worden in de buurt van de finish van de marathon, en bij de stallentent. Tien minuten voor aanvang van de proef mochten de aanspanningen het wedstrijdterrein op. “Begin september organiseren we namelijk het KNHS-kampioenschap SWM klasse L en M. We willen de terreinen daarom heel graag goed houden en zover als mogelijk sparen. Na afloop van de wedstrijd is maandag alles direct weer aangerold en gezaaid, zodat het weer netjes is voor het kampioenschap”, laat de organisatie weten.

Echter was het improviseren voor de organisatie wat betreft het parkeren van de dagdeelnemers. “Iedereen moest het terrein op- en af getrokken worden. Dat was al een logistiek geregel op zich, ware het niet dat we op zondag een deel van de parkeerplaats van de dagdeelnemers nodig hadden voor het B-traject van de marathon.”

Nieuw dit jaar in Wenum Wiesel was de vergrote waterbak, waardoor deze nog spectaculairder was. “Uiteindelijk is ook zondag alles op zijn pootjes terecht gekomen, en alle koetsen en paarden/pony’s zijn overeind gebleven. De bodem heeft zich naar omstandigheden super gehouden. We zijn erg blij dat we de week zó hebben kunnen afsluiten”, laat de organisatie weten

Actiefoto van Mellanie Bertelkamp. Zij won de rubriek enkelspan paard klasse L

