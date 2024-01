Oost wint Junior Strijd der Districten

Mendistrict Zuid kwam tot zeven jeugdmenners, maar om toch tot acht aanspanningen te komen heeft Lisa Kleinjan van Oost zich beschikbaar gesteld om het team van Zuid te completeren.

Lotte Letteboer, Evy van Oort en Denise Wassink wonnen in jeugdgroep één, twee en vier. Groep drie werd gewonnen door Joris lauwers van District Zuid. Hij wist bijna zeven seconden sneller te blijven dan de nummer twee, Marius Montauban (Oost).

De sfeer zit er goed in op het KNHS-centrum in Ermelo. Het aanwezige publiek is fanatiek en moedigt haar rijders goed aan. Met kreten als ‘Het is stil aan de overkant’ na afloop van de strijd van de Jeugd, staat iedereen op scherp voor de senioren rubrieken.

Om 13:00 begint de prijsuitreiking, gevolgd door de enkelspan pony’s die beginnen om 13:15 uur.

