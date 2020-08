Op vakantie bij PSC De Dijkgraaf in Ouddorp

De accommodatie van internationaal vierspanmenner Edwin van der Graaf en Anne van Dijk is een zeer compleet paardensportcentrum met alle mogelijkheden en faciliteiten om de diverse takken van paardensport te kunnen uitoefenen Ook alle horeca-faciliteiten zijn aanwezig. De nadruk ligt op het aangespannen rijden; op het terrein zijn vijf vaste men-hindernissen waaronder een waterbak en er zijn tien eventing-hindernissen voor de ruiters.

Naast dit alles is het heerlijk om je vakantie te vieren op PSC De Dijkgraaf. Met je eigen caravan, camper of tent, maar er is ook een mogelijkheid tot Bed & Breakfast, waarbij je overnacht in de treinwagons op het terrein.

’s Morgens vroeg en ’s avonds na 19.00 uur zijn er mooie strandritten te maken en overdag is het heerlijk rijden door het prachtige duingebied.

Van manegelessen tot wedstrijd rijden, van bedrijfsuitjes tot vakantie vieren … er is genoeg te doen op PSC De Dijkgraaf!

