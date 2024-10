Opbouw Menindoor Nijkerk in volle gang

Opbouw Menindoor Nijkerk 2024

Het terrein rondom de manege in Nijkerk is dankzij de medewerking van het Aeres college opnieuw ingericht. Daardoor is het dit jaar mogelijk om een extra tent neer te zetten waarin losgeren kan worden én het parkeerterrein is vergroot. De afmeting is 15 x 50 meter.

Klik hier voor het programma, de voorlopige startlijsten en de parcourstekeningen

Menindoor Nijkerk 2023

