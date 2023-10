Menindoor Nijkerk 2023: Opbouw van start!

Andere PK's

Er rijden dan andere PK’s rond, zo komen er bulldozers en shovels aan te pas, er wordt een hoogwerker gebruikt en er wordt een groot aantal andere mechanische PK’s gebruikt om ook dit jaar weer een geweldig parcours te bouwen en de rijhal klaar te maken.

Duizenden bloemen

Vele vrijwilligers zetten zich in om dit grootse evenement voor te bereiden. Zo is de bouwploeg dagenlang bezig met het bouwen van de hindernissen, deze op de juiste manier te positioneren en er voor zorgen dat de beroemde brug in de rijhal wordt opgesteld. Er is een speciale groep vrijwilligers die de aankleding van het parcours verzorgt. Honderden, zo niet duizenden bloemen worden verwerkt om de hindernissen en alles er om heen, de uitstraling te geven die deel uitmaakt van de traditie van Menindoor Nijkerk.

Minder zichtbaar zijn de dames die ervoor zorgen dat alles maar dan ook echt alles nog eens extra schoongemaakt wordt. Ook tijdens het evenement werken de vrijwilligers van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat om het evenement goed en ordelijk te laten verlopen.

Menindoor Nijkerk, het belooft weer een groot spektakel te worden!

