Open Groninger Kampioenschap Minimarathon op oudejaarsdag

Uniek aan dit paardensportevenement is dat naast internationale topsport de paardensport in de volle breedte aan bod komt. In Martiniplaza kan het publiek genieten van dressuur en springen op nationaal en internationaal niveau en zullen ook de jeugdruiters aan de start komen. Het concours is bekend als de “kraamkamer” voor de internationale paardensport. Ook voor de menners is er een dag ingepland om hun sport te beleven in een internationale ambiance.

Op 31 december staat de traditionele minimarathon op het programma. De wedstrijd wordt overdag verreden, zodat iedereen weer op tijd naar huis kan. Dit jaar is er dus geen avondprogramma. Het losrijden gebeurt in een piste van minimaal 20x60m en de stalling van de paarden/pony’s is in de evenementenhal van Martiniplaza, dus eenmaal binnen hoef je niet meer naar buiten en kun je lekker warm en droog aan deze minimarathon mee doen.

Prijzengeld en kwalificatie

Stichting Mensport Nienoord heeft het Open Groninger Kampioenschap Minimarathon in het leven geroepen. Tijdens deze indoormarathon maak je kans op de kampioenstitel Groninger Kampioen Minimarathon in de verschillende rubrieken. Deze kampioensprijzen worden aangeboden door Stichting Mensport Nienoord. Per rubriek zijn er de volgende geldprijzen te winnen: € 35,-; € 30-; € 25,-; € 20,-. Voor de jeugdrubriek zijn er geen geldprijzen, maar is er voor elke deelnemer een prijs. En uiteraard is er voor de winnaar van elke rubriek de fel begeerde stalplaat van het concours. Het inschrijfgeld bedraagt: €25,- en de wedstrijd is opengesteld voor alle soorten aanspanningen (enkelspan, tweespan, vierspan en tandem) en ook een jeugdrubriek. De wedstrijd is onderdeel van de Noordercup en telt tevens mee voor kwalificatie voor de strijd der districten.

Verplichte stalling

In verband met het dierenwelzijn geldt er ook voor de menners een stallingsplicht. Dit is een voorwaarde van het IICH. Het welzijn van de paarden vormt de rode draad en met grotere evenementen zoals IICH Groningen wil de organisatie dit kunnen waarborgen. Daarom is besloten dat stalling van alle deelnemende paarden de enige juiste optie is. De kosten hiervoor zijn als volgt: enkelspan: € 20,-; tweespan/tandem: € 30,-; vierspan € 40,-.

