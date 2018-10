Open House bij Van den Heuvel en Van der Wiel

Bij Chr. van den Heuvel & Zonen kun je genieten van zeer mooie exclusieve rijtuigen van wereldbefaamde rijtuigbouwers. Het nabijgelegen Rijtuigenmuseum Valkenswaard is tijdens deze dagen geopend voor bezoekers.

Bekijk de FEI marathonwagens die uitgevoerd zijn volgens de nieuwste innovaties, de elegante presentatiewagens en de diverse modellen trainingswagens.

Er zijn diverse standhouders aanwezig en het gezellige binnenterras is dé ontmoetingsplek voor topmenners en recreatiemenners. Er is bovendien een Meet & Greet met Wereldkampioenen!

Van der Wiel Harness presenteert deze dagen de nieuwste innovatieve technieken op het gebied van tuigen maken.

Er zijn diverse nieuwe en tweedehands (model)tuigen te bewonderen in de exclusieve showroom.

Ook hier zijn diverse stands aanwezig en is de bar geopend. De familie Van der Wiel heet u van harte welkom.

Ook Boyd Exell geeft op zijn domein in Borkel en Schaft diverse demonstraties. Dit alles op slechts 10 minuten afstand van elkaar!

Klik hier voor meer informatie en de openingstijden.