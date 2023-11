Openingsronde wereldbekerwedstrijd Maastricht voor Bram Chardon

Deze tweede wereldbekerwedstrijd van dit seizoen bestaat uit een parcours met twee marathonhindernissen en een brug. Enkele kegelpoorten staan vrij dicht bij de boarding wat een extra moeilijkheidsgraad is. De warmup-round van vanavond diende om de startvolgorde voor de wedstrijd van morgen te bepalen.

Dure foutjes

Bram Chardon moest vanavond als eerste van start. Hij reed sterk met een foutloze omloop in een tijd die door niemand meer gehaald werd. Boyd Exell kwam het dichtst in de buurt, maar tikte er ook een bal af. Koos de Ronde had veel snelheid in zijn span. Zijn tijd was zelfs een fractie sneller dan die van Boyd, maar hij reed er 3 ballen af en tikte een hinderniselement om. Koos werd zesde en moet morgen als tweede van start. Naast Bram en Boyd drong ook Glenn Geerts door tot de drive-off. Hij reed razendsnel en foutloos en bleef Boyd in de eerste omloop nipt voor.

Extra risico loont

De sfeer zat er goed in bij het publiek toen de 3 besten terugkwamen voor de drive-off. Zij begonnen met een schone lei. In de beide marathonhindernissen was de F-poort vervallen. Boyd Exell moest als eerste een tijd neerzetten. Op topsnelheid ging hij door het parcours en maakte geen enkele fout. Hij zette een scherpe tijd van 143,08 neer. Vervolgens was het de beurt aan Glenn Geerts. De Belg kreeg niet zo’n hoge snelheid als Boyd en liet een balletje rolllen, waardoor zijn eindtijd 163,37 was. Laatste starter Bram Chardon stuurde vlekkeloos op hoge snelheid rond. Hij nam risico door een lijntje door hindernis 5 te nemen en zo een kortere weg naar poort 8 te rijden. Dat loonde, want hij finishte in 141,02 en won. Daarmee mag hij morgen als laatste van start direct na Boyd Exell. Het belooft dan opnieuw een spannende wedstrijd te worden.

