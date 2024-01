(Opfris) cursussen hoofd hindernisrechter in Mendistricten

De cursussen zijn bedoelt voor iedereen die (hoofd) hindernisrechter wil worden of dit al is, maar zijn kennis wil updaten. Hindernisrechters worden geregistreerd bij de KNHS, maar zijn geen officials. Dat betekent dat de functie laagdrempeliger is, omdat het regelmatig behalen van licentiepunten niet verplicht wordt. Deze cursussen zijn dus ook niet verplicht, maar toegankelijk voor iedereen die zijn kennis wil verbeteren en onderhouden.

De KNHS zorgt voor een leidraad van de inhoud van deze cursussen. Om de laagdrempeligheid te waarborgen, zorgen de Mendistricten voor de locaties en data. In de meeste gevallen zorgen de districten ervoor dat de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.

Mendistrict Oost organiseert zijn cursus op 17 februari in Ermelo. Hier is iedereen van alle districten welkom. Klik hier voor meer informatie

Mendistrict Zuid organiseert de cursussen op 3 en 17 februari. De locaties zijn nog niet bekend. Klik hier voor meer informatie

Als hoofd hindernisrechter ben je de ‘chef’ op één van de te rijden hindernissen. Iemand staat te tekenen welke route de aanspanning door de hindernis neemt, zodat precies is vastgelegd waar het eventueel fout ging. Daarnaast bedient iemand de automatische klok en er staan twee mensen met een stopwatch, voor het geval de automatische klok hen in de steek laat, en er iemand fluit, zodat de deelnemer weet dat de hindernis vrij is en hij/zij houdt eventuele wachttijden bij.

De hoofd hindernisrechter vult vervolgens de papieren in waarop wordt ingevuld of er eventueel strafpunten zijn en wat de exacte tijd is. De jury is uiteindelijk eindverantwoordelijk, maar die staat meestal niet in een hindernis. Mocht er iets misgegaan zijn, dan wordt de hoofd hindernisrechter erbij geroepen voor overleg. Je moet dus wel echt de spelregels goed kennen en weten wat er echt gebeurd is.