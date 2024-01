Opleiding jonge menpaard centraal tijdens KNHS College Tour met Ad Aarts

Ad Aarts is bondscoach van alle mendisciplines bij de KNHS en is daarnaast verbonden als instructeur aan Yuverta (voorheen Helicon beroepsopleiding) en heeft een trainingsstal. Voor deze College Tour neemt hij meerdere spannen van verschillende niveaus mee om de rode draad in de opleiding van het menpaard te laten zien. Van het natuurlijk evenwicht met een meer duwend achterbeen via het horizontale evenwicht met een meer ondertredend achterbeen naar meer gedragenheid en verzameling. Aarts: “We zien ook minder ervaren paarden, zodat we goed kunnen laten zien hoe je een paard dat aan het begin van de opleiding staat correct kunt trainen.” Alle zes punten van het Scala komen aan bod, waarbij steeds de toepassing tijdens de opleiding van het menpaard en de menner wordt getoond.

Van dressuur naar vaardigheid en marathon

Bij de enkelspannen wil Aarts graag de opbouw van het individuele paard benaderen: “De dressuur en ontwikkeling van een paard kan je bij een enkelspan goed laten zien. De rijstijl en het harmonieuze beeld worden steeds belangrijker. De losrijfase zal uitgebreid aan bod komen, net als enkele voorbereidingsoefeningen richting de vaardigheid of marathon, echte kernoefeningen. Ik wil laten zien hoe we met een paard beginnen, maar ook duidelijk voor ogen hebben wat het doel is en hoe we dat doel kunnen bereiken.”

Eén geheel creëren

Bij de tweespannen en vierspannen komt kijken is het creëren van één geheel belangrijk voor Aarts: “het één geheel maken in een span is heel belangrijk, alle paarden moeten in positie zijn. Ik wil graag laten zien hoe je paarden in een span laat lopen.” Ook wil de bondscoach de toeschouwers laten nadenken over hun optoming. “In de drie disciplines is het belangrijk hetzelfde contact en dezelfde aanleuning te hebben. Ik zie vaak dat de afstelling die veel combinaties in de dressuur hebben niet ideaal is om een vaardigheid of marathon mee te rijden omdat daarin het tempo omhoog gaat en er meer schakelingen zijn.”

