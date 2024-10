Oplossingen gevonden rondom volgende editie Eper Paardenvierdaagse

Nadat de organisatie de beslissing nam dat het niet meer realistisch was om het evenement in de toekomst te organiseren, kwamen er vanuit verschillende hoeken geluiden dat dit niet de bedoeling mocht zijn van de nieuwe wetgeving. Na vele goede gesprekken tussen de organisatie, gemeente, provincie en terreineigenaren zijn er uiteindelijk tóch mogelijkheden gevonden om het evenement in 2025 terug in de kalender te krijgen.

Concessies

Hoefnet ging erover in gesprek met bestuurslid Jasper Zweers. “We zijn onwijs blij dat we in overleg met alle betrokkenen genoeg oplossingen hebben kunnen vinden om de editie van 2025 te realiseren. Natuurlijk hebben we allemaal concessies moeten doen, maar ik kan iedereen verzekeren dat het concept van de Eper Paardenvierdaagse niet verandert. We verwelkomen opnieuw 500 deelnemers, de routes worden opnieuw over vier dagen verreden en het belooft een gezellig en fijn samenkomen te zijn. Ons concept slaat aan, het wordt gewaardeerd onder omwonenden en de deelnemers. Daar gaan we dus niets aan veranderen.”

Uiteraard heeft ook de organisatie concessies moeten doen. Zo is de datum verplaatst van juni naar juli. “Maar dat betekent niet dat er geen muziek en/of gezelligheid zal zijn”, vult Jasper aan. “We zijn super blij dat 2024 niet de laatste editie was van de Paardenvierdaagse. Dat hebben we overigens mede te danken aan onze gesprekspartners. Want zonder concessies te doen vanuit beide kanten hadden we niet genoeg zekerheid gehad om het door te laten gaan.”

Blijvende uitdaging

“Het is vanzelfsprekend dat de nieuwe wetgeving een uitdaging zal blijven voor de Eper Paardenvierdaagse. De routes liggen nu eenmaal in Natura2000 gebieden en daar gelden nu eenmaal strengere regels dan de jaren hiervoor. Het zal een uitdaging zijn waar we mee moeten blijven dealen maar zolang wij, de gemeente, de provincie en de terreineigenaren de koppen dezelfde kant op houden is er een hoop mogelijk.”

Klik hier voor de data van de Eper Paardenvierdaagse 2025

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.