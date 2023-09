Opnieuw indoor in Deurne

In de nieuwe binnenbak (70 x 45) wordt een mooi parcours opgezet waarin deelnemers over 2 manches kunnen strijden voor een finaleplaats op zaterdagavond. Zondag is er de mogelijkheid om met een jong paard te starten en wordt de jeugdrubriek verreden.

Inschrijven is mogelijk via MijnKNHS of per mail naar indoormennendeurne@hotmail.com

Klik hier voor meer informatie.