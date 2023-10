Opnieuw Kerstindoor Zwartewaal voor menners én ruiters!

Zo’n zestig ruiters kwamen in 2022 aan de start, waaronder maar liefst vier De Rondes (Piet, Koos, Anna en Pieter de Ronde), die een thuiswedstrijd reden. Maar ook Europees vierspankampioen Bram Chardon en zijn zussen zadelden een paard.

Koos de Ronde vertelt: “Mijn zoon Pieter had in 2022 de combinatie van mennen en rijden gezien tijdens de Indoormarathon Deil, georganiseerd door Menvereniging Waal & Linge, en dacht dat dit misschien ook leuk bij ons was om te organiseren. Dat hebben we geweten… we hebben onze Kerstindoor een dag moeten verlengen om iedereen te kunnen laten starten. Een volle dag ruitersport en daags erna een hele dag mennen!”

Pieter de Ronde met het EK-paard Zerino van Koos

Kerstoutfit welkom

Wat het evenement zo leuk maakt is dat iedereen kan meedoen, of je nu een beginner bent of een fanatieke ruiter. Het parcours bestaat uit kegeltjes net zoals bij het mennen en is voor iedereen goed te rijden. Daarnaast wordt een ‘kerstige’ aankleding zeer gewaardeerd.

Nienke van der Burgh

Sport én plezier

Koos vervolgt: “Natuurlijk is de winnaar degene die het snelste is over twee manches, zowel bij de ruiters als bij de menners, maar hoog in het vaandel staat dat we vooral plezier hebben met elkaar. We hebben dit jaar weer leuke prijzen; vooral voor de origineelste aanspanningen én ruiters die de kerstsfeer het beste verbeelden, zorgen we voor mooie beloningen!’

Programma:

Zaterdag 23 december: Indoor Te Paard, gevolgd door kerstborrel

Zondag 24 december: Indoor Mennen – minimarathon

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Bram, Edith, Lianne en drie stalgenoten wonnen één van de originaliteitsprijzen