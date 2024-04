Organisatie Nationale Oefenmarathon Putten dik tevreden

De hindernissen boden veel alternatieven en waren voor zowel de ervaren wedstrijdrijder als de recreatievere menners goed te rijden én goed te volgen voor het publiek.

Johan van Veluw, die overigens ook op de deelnemerslijst staat van CAI Wettringen (GER) volgende week, wist als thuisrijder de wedstrijd te winnen in de rubriek enkelspan pony. Garciëlla Schut en Ronald van Eijk maakten het podium compleet, Anouk de Geijter (Putten) werd vierde.

Johan van Veluw

Eefje van Harskamp reed haar tweespan dravers naar een eerste plaats bij de tweespan paarden, gevolgd door thuisrijders Wilco van Veluw (tweede) en Sanny Hagen (derde). Bij de tweespan pony’s was Gerben van de Berkt het snelst. Hij werd op de voet gevolgd door Wout Kok en Ariena Kleijer. Tonny van den Hoeven wist de rubriek vierspan paard op zijn naam te schrijven. Huib Pater eindigde daar als tweede.

Marathoncrack Ian van Dasselaar was Dianne Legemaat-van Bemmel net te snel af bij de vierspan pony’s en ook bij de jeugd was een mooie strijd te zien. Hier pakte Eva Tomassen de overwinning. Sil Legemaat werd tweede gevolgd door Olivia Vuik en Iza Bouma.

De hobbyklasse was vooral een Puttens onderonsje met Emily Pol als hoogst geplaatste. Regina van der Mark werd tweede en Anouska Mus derde. Zoals vaker in de rubriek enkelspan paard streden zwagers Sjerp Bouma en Jaap de Vries om de eerste plaats waarbij Jaap dit keer net even sneller was dan Sjerp. Daniëlle Hoogstraten werd derde.

Klik hier voor de resultaten en de parcourstekeningen

John van Winkoop