Organisatie tevreden over finale NoorderkoggenCUP

De wedstrijd trapte af met de klasse M/Z/ZZ. Een grote klasse waarin de strijd nog niet gestreden was. Met een zeer goede laatste proef, die beloond werd met 204 punten, werd Ellen Wijdenes met haar knappe Welsh pony Wrentnall Red Fox tot kampioen gehuldigd. Nipt daar achter pakte Marleen Bergamin met Ietske het zilver en het brons was voor Tjits Rijpkema met zijn stoere Fjord Liesette.

In de middag ging de strijd verder in de klasse B/L paard. Hierin werd Albert Hooijer met DIEGO knap eerste, en ging Margo Kalverboer er met het zilver vandoor. Margo en haar Fries Dirkje zijn pas sinds kort begonnen met het rijden van wedstrijden. Erg knap dus dat zij gelijk het zilver wist te behalen.

De afsluiting was er voor de pony’s in de klasse B/L. De gehele competitie stond Marianne Wijdenes met haar zwarte welsh pony Polhaar Golden Gemma aan kop, dus de verrassing was dan ook niet groot dat zij de titel mee naar huis nam. In deze klasse was het zilver voor Kitty Dam met haar pony Olympia. Kitty gaf aan ‘Erg tevreden te zijn met het resultaat’. Ze is van plan nu de overstap naar de klasse L te maken. Melissa Andrea reed met haar pony Day naar het brons.

Vooruitblik

“We kunnen terug kijken op een mooie en sportieve competitie! Wij willen de deelnemers, sponsoren en vrijwilligers bedanken. Zonder hun zou deze competitie niet mogelijk zijn geweest”, aldus de organisatie.

Ook volgend jaar zal de NoorderkoggenCUP mencompetitie weer georganiseerd worden bij de Noorderkoggenruiters in Benningbroek. De organisatie wenst iedereen een mooi outdoor seizoen en tot volgend jaar!

Klik hier voor de resultaten