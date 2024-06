Organisatie avondwedstrijd Barsingerhorn tevreden

Dankzij de nieuwe kegelhoezen stonden de kegels in het parcours er super bij. Dit keer was het parcours gebouwd door een van de nieuwe parcoursbouwers, Marian de Haas. Zij had een leuke en zeer vriendelijke vaardigheid neergezet met uitdaging in de korte lijnen, maar ook een aantal lange lijnen waar de combinaties het tempo iets konden opvoeren.

De organisatie nodigt menners graag uit voor de volgende menwedstrijden:

* Woensdag 26 juni: Dressuurwedstrijd

* Woensdag 10 juli: Vaardigheidwedstrijd

* Zondag 15 september: Dressuur en vaardigheidwedstrijd

Deze wedstrijden maken deel uit van het sponsorconcours 2024. Als je minimaal één woensdagavond en de finale op 15 september rijdt, maak je in de loting kans op een nieuw Ideal mentuig!

