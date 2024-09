Oud-vierspanmenner Erik Palm Greisen (‘Mads’) 95 jaar

Mads was één van de eerste menners die in de jaren ’70 van de vorige eeuw deelnam aan internationale menwedstrijden. Het is niet meer te tellen hoeveel keer hij deelnemer was op internationale wedstrijden, wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

In 1986 werd hij Deens kampioen en hij is erelid van de Deense Driving Association. Dankzij Mads heeft Denemarken verschillende medailles behaald op kampioenschappen, waaronder twee wereldkampioenen. Hij leende onder andere zijn materiaal en rijtuigen uit aan andere Deense menners als hij zelf niet in de gelegenheid was om er heen te gaan.

Sinds 1978 worden de Deense kampioenschappen om de twee jaar georganiseerd en vrijwel altijd konden de organisaties en menners rekenen op de steun van Mads.

Enkele jaren geleden werd Mads geëerd met de benoeming tot “Ridder af Dannebrogordenen” (Ridder in de Orde van Denemarken) en met het erelidmaatschap van de “Den Kongelige Stalds Venner” (Vrienden van de Koninklijke Stallen).

Mads samen met Prins Philip in Engeland