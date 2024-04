Overweldigende belangstelling voor CAI Lähden 2024

“Het aantal inschrijvingen uit binnen-en buitenland is momenteel duidelijk hoger dan de aantallen die we gewend zijn. We willen van de gelegenheid gebruik maken om kenbaar te maken, dat we slechts een beperkt aantal inschrijvingen kunnen accepteren. Ons doel als organisatie is om alle deelnemers de best mogelijke wedstrijdcondities te bieden, dit is altijd al ons motto geweest. De enorme belangstelling voor onze wedstrijd toont aan, dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Daarom hebben we besloten om het resterende aantal startplaatsen toe te wijzen op basis van volgorde van inschrijvingen,” aldus organisator Christoph Sandmann.

De wedstrijd in Lähden is dit jaar opengesteld voor driesterren enkel-, twee-en vierspan paarden en twee-en vierspan pony’s en tweesterren twee-en vierspan pony’s.

De sluitingsdatum voor de inschrijvingen is maandag 15 april. Klik hier voor het vraagprogramma en overige informatie

