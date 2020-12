Paard in the picture: Dandy Jane

Menners kennen Dandy Jane als het succespaard van Gjalt Jan Jansma. De zwartbruine merrie werd gefokt door J. van Malestein uit Voorthuizen, die in 2016 werd uitgeroepen tot fokker van het jaar. Vorige week werd Dandy Jane genomineerd voor de titel ‘Gelders paard van het jaar’. Tot 31 december kan er worden gestemd via de website van het KWPN.

Het KWPN schrijft over Dandy Jane: ‘Special D-dochter Dandy Jane (uit Rendy Jane ster prest van Ahoy) kreeg op de stamboekkeuring maar liefst 90 punten voor haar bewegingen. Deze elitemerrie bewijst haar veelzijdigheid door in de mensport internationaal op driesterrenniveau te lopen. Bijzonder is dat ze dubbele sportpredicaten heeft. Naast haar sportpredicaat in de mensport brengt haar Z1-klassering in de dressuursport een tweede sportpredicaat.’ Reden genoeg dus om meer te horen over deze bijzondere merrie (geboren in 2008), die ook een eigen Facebookpagina heeft.

Hoe het begon

In het najaar van 2013 kwam de toen 5 jaar oude Dandy Jane bij de familie Jansma op stal. Maar Gjalt Jan had haar al veel eerder gespot. Dandy werd als driejarige beleerd voor de wagen door Udo de Haan. De toenmalige eigenaren lesten bij Udo, waar Gjalt Jan haar zag tijdens één van de lessen. Hij was er helemaal weg van, maar Dandy was niet te koop. De toenmalige eigenaren, Erik Zeegers en Mariska Toet, wilden haar zelf houden. Ongeveer twee jaar later zocht Mariska contact via de mail. Ze wilden Dandy gaan verkopen en zochten een goede plek voor haar. Maar op dat moment waren de Jansma’s totaal niet op zoek naar een paard. Hun merrie Tarmalanda (Inspecteur x Makelaar) liep eindelijk op niveau: ZZ dressuur mennen, samengesteld klasse 3 en Z-dressuur onder het zadel. Annelie (Gjalt Jan’s echtgenote, red.) had Dandy nog nooit gezien, maar wist precies om welk paard het ging: het enige paard waar Gjalt Jan direct weg van was. Ze besloten, geheel vrijblijvend, te gaan kijken. Annelie heeft Dandy daar even gereden onder het zadel. ‘We hebben haar niet eens voor de wagen gehad,’ lacht ze. Ook zij zag direct de potentie van Dandy. Ze vertelt: ‘Na het weekend belden we Udo rond koffietijd om zijn mening te vragen. Hij zei: ‘Hé, we hadden het net over jullie, want we hoorden dat Dandy Jane te koop is. Een geweldig paard, net wat voor jullie.’ Toen wisten we het zeker en kochten we haar.’

Geweldig als alles klopt

Dandy was al beleerd onder het zadel (uitgebracht tot M dressuur) en voor de wagen. Ze kon geweldig lopen, maar vaak was ze gespannen en/of kijkerig. Daardoor viel het niet altijd mee om haar te rijden. Vooral onder het zadel (zonder oogkleppen) was dit wel eens een dingetje. Maar, zeggen Annelie en Gjalt Jan: ‘De momenten waarop alles klopt zijn geweldig om met zo’n paard te mogen rijden.’ Dandy wordt veel onder het zadel gereden door Annelie en Gjalt Jan ment haar een paar keer per week. Vooral met een buitenritje doen ze haar een groot plezier. En de marathon doet ze ook heel graag. Haar belangrijkste kwaliteit? ‘Haar makkelijke manier van gaan, ze heeft een super stap, draf en galop. En ze wil altijd werken.’

De marathon is Dandy's favoriete onderdeel

Sensibel paard

Dandy is een lief vriendelijk paard, maar kan zich wel druk maken. Als Dandy iets ziet, wil ze altijd kijken. Vooral onder het zadel blijft ze dan even stilstaan. Dan kun je beter even afwachten dan dat je haar direct vooruit wilt rijden. Want anders gaat ze helemaal niet meer lopen. Je moet je hulpen goed afstemmen op de situatie, anders blokkeert ze. Ze is heel gevoelig. Maar voor de familie Jansma is ze een ‘once in a lifetime paard’. Annelie: ‘Dandy heeft de looks, de gangen, de werklust. Ze is ons maatje.’

Huldiging kampioen jonge menpaarden, vooraan Annelie met dochter Larissa en zoon Thijs, uiterst rechts fokker J.van Malenstein met kleinkind

Hoogte- en dieptepunten

Zoals bij ieder paard wisselden hoogte- en dieptepunten elkaar af. Het absolute hoogtepunt was in 2015. Dandy Jane werd Nederlands Kampioen op het NK Jonge menpaarden met ‘droomcijfers’. Ze scoorde zelfs een tien voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Annelie: ‘Wij vonden ons paard wel goed, maar dat ze zulke hoge cijfers zou halen dat hadden we niet gedacht.’

Het daarop volgende WK voor jonge menpaarden in Hongarije werd echter een tegenvaller. Alle nieuwe dingen veroorzaakten veel stress bij Dandy. Ze was dus helemaal gespannen en wilde niet meer stilstaan en achterwaarts gaan. Dit was wel erg jammer, want voor de rest liep ze als één van de beste paarden.

Een tegenvaller in Hongarije: Dandy was erg gespannen

Blessure

Na de wedstrijd in Bornem vorig jaar was Dandy niet helemaal fit. Net als anders werd ze ’s woensdags na de wedstrijd behandeld door fysiotherapeut Marleen Noordhoff. Ook zij vertrouwde het niet en Dandy werd direct door de dierenarts nagekeken. Die ontdekte een trauma en overvulling van het kroongewricht. Na behandeling moest ze weiderust, maar in plaats van beter werd ze steeds meer kreupel. Na behandelingen, foto’s, echo’s en uiteindelijk een MRI bleek dat ze kraakbeenschade aan het kroongewricht had opgelopen als reactie op het trauma. De Jansma’s deden alles aan het herstel. Dandy kreeg stamceltherapie en toen begon het lange, onzekere wachten. Na zeven en een halve maand mocht ze in januari weer beginnen met een beetje stappen. Dandy was heel blij dat ze weer iets mocht doen. Annelie is zo weer opgestapt. Het voelde alsof ze de week ervoor nog gereden had. Héél langzaam werd de merrie weer opgebouwd tot een normaal niveau.

Drachtig

Inmiddels is Dandy Jane gedekt door de hengst Kardieno. Annelie: ‘We wilden altijd al een veulentje bij Dandy fokken. Maar omdat het zo goed ging met het mennen hebben we daar nooit een moment voor gevonden. Aangezien ze nu helemaal uit de sport was, besloten we haar toch maar te laten dekken, zodat we een opvolger voor haar hebben over een paar jaar. We hebben niet zo heel veel verstand van fokken. Maar we wisten wel dat we graag binnen het Gelders stamboek wilden blijven. Dit hoefde niet beslist een Gelderse hengst te zijn. Wel een goed sportpaard met goede gangen en rijdbaarheid. Na een betrouwbare tip viel de keuze op Kardieno.’

Leerpaard

Op dit moment is Dandy dus drachtig en krijgt ze extra tijd om te herstellen. Annelie: ‘We hopen dat ze na het veulen weer terug kan komen op niveau. Maar op dit moment zijn we vooral dankbaar dat ze geen pijn meer heeft. En dat wij weer elke dag met haar kunnen trainen en van haar kunnen genieten. Ook is het mooi dat onze dochter Larissa veel van haar kan leren. Zij rijdt en ment Dandy ook zo nu en dan. Wie weet kan zij Dandy in de toekomst ook nog eens starten.’

Dandy Jane in de dressuurproef in Kronenberg 2018

Palmares

Dandy Jane heeft veel mooie prestaties op haar naam staan. Ze werd bijvoorbeeld Noordelijk Kampioen in de klassen L, M, Z en ZZ mennen en SMW klasse 3. Maar voor haar eigenaren zijn de meest memorabele:

– 2015: Nederlands Kampioen KWPN Jonge Menpaarden

– 2015: Deelname aan het WK Jonge Menpaarden in Hongarije (‘voor het hele gezin een onvergetelijke belevenis’)

– 2019: CAI Exloo 2e (1e in dressuur en 1e in de marathon)

