Paard in the picture: Mr. Jim

Een jaar nadat de vader van Cas Hendriks overleed gingen de toen elfjarige Cas en zijn moeder op zoek naar een nieuwe pony voor Cas. Huub van Geffen liet hen kennismaken met de vierjarige Welsh ruin Mr. Jim (v. Keizer’s Marcel) en het was liefde op het eerste gezicht.

Jim rechts naast Jip tijdens het CAI Lisieux 2015. Foto: Nadine Toubic

Dit is een goede!

“Ik reed destijds enkelspan pony, maar wilde graag de overstap maken naar het tweespan. Mijn vader nam altijd les bij Bart Schoones en hij is meegegaan toen we naar Mr. Jim (fokker: A. Hollegien in Dalmsholte, red.) gingen kijken. Het had met name voor mijn moeder emotionele lading, want dit zou de eerste nieuwe pony worden die bij ons stal zou komen nadat mijn vader was overleden,” vertelt Cas. “Toen hij de stal uitkwam wist Bart het meteen ‘dit is een goede pony!’. De manier waarop hij keek en liep sprak ons enorm aan. Hij was nog jong, maar had in het vierspan van Huub van Geffen al een paar indoors gelopen, dus hij had al een beetje ervaring.”

Fans van Mr. Jim langs de kant

“We hebben Mr. Jim eerst in het tweespan gezet, maar de oude pony vond het niet leuk naast Mr. Jim. Diverse mensen boden ons aan om te helpen, maar we hebben onze eigen weg met hem bewandeld. We besloten hem in het enkelspan te zetten en dat bleek een gouden greep.

In 2010 startte ik voor het eerst samengesteld in de klasse 1. Heukelom was mijn eerste wedstrijd en naarmate het seizoen vorderde werden we steeds beter. Het jaar daarop wonnen we het KNHS-kampioenschap in Wierden. We hadden veel bekijks, want Mr. Jim presenteert zich ongelofelijk goed in de dressuur. Er stonden bij de dressuur mensen langs de kans die speciaal voor Mr. Jim kwamen! Iemand maakte opnames van deze dressuurproef en op de achtergrond hoorden we Huub van Geffen antwoorden op de vraag of hij geen spijt had dat hij Mr. Jim had verkocht ‘dat hij niks mooiers vindt dan dat ik met Mr. Jim rijd’. Dat was wel een heel mooi compliment!”

Gered door Rutjens

“Ik reed een keer mee in de jeugd oefenmarathon van Horse Event in Deurne met Mr. Jim in het enkelspan. Er zat ook een waterbak bij en Mr. Jim vertikte het om het water in te gaan. We gingen de schuine kant op en even zag het er naar uit dat het niet goed zou aflopen. Maar opeens schoot Riny Rutjens ons in zijn goede pak in het water te hulp! Dat was eigenlijk de enige keer dat hij niet deed wat er van hem werd gevraagd.”

Van allrounder naar dressuur- en vaardigheidspony

In 2012 bracht Cas Mr. Jim uit in het enkelspan en het duo had het inmiddels tot klasse 3 gebracht. De tweede plaats in het KNHS-kampioenschap in Maasdijk vormde de afsluiting van Mr. Jim’s samengestelde enkelspancarrière. Tijdens de Hippiade 2012 won Cas met Mr. Jim nog de vaardigheid waarna het lamoen definitief werd ingewisseld voor de lange boom van de tweespankoets. “Ik heb tweespan rijden altijd leuker gevonden, daarnaast was Mr. Jim te klein om er hogerop mee te komen in het enkelspan,” legt Cas uit.

In de loop van 2011 kwam de Welsh pony Jip (v. VK Powys) op stal en vanaf 2012 was Cas een regelmatig geziene deelnemer in de tweespanrubriek. Mr. Jim en Jip vormden een prachtig span waarmee Cas alle onderdelen van de samengestelde menwedstrijd reed. In 2016 werd het span aangevuld met Sunstar’s Cloud (v. Oldenzijlster Action Man). Mr. Jim bleef echter de vaste waarde van Cas’ span, totdat Jip en Sunstars Cloud, ook wel Johnson genoemd, sneller bleken in de marathon: “Vanaf dat moment heb ik Mr. Jim nog af en toe ingezet in de marathon, maar hij loopt nu voornamelijk dressuur en vaardigheid.”

Jim rechts naast Johnson tijdens de vaardigheid op het WK Kisbér-Aszár 2019

Oscar in het klein

Wat Cas zo aanspreekt in Mr. Jim is zijn manier van lopen: “Hij loopt heel groot en kan enorm goed strekken. Jan van den Broek heeft ooit gezegd dat het Oscar in het klein is! Hij valt ook heel erg op en heeft een blij en vrolijk karakter. Hij wil altijd aandacht en is een echte knuffelpony. Als het even kan, steekt hij zijn hoofd naar buiten om te kunnen zien wat er allemaal gaande is! Hij doet alles wat je hem vraagt en is super veelzijdig. Hij loopt in enkelspan, tweespan, tandem, indoor, outdoor, voor de slee en we zetten hem in voor de intocht van Sinterklaas, niets is hem te gek. Soms heeft hij thuis echt geen zin om te trainen en ik weet inmiddels dat ik hem dan beter gewoon op stal kan zetten, want dan wordt het niets meer met hem die dag. Maar eigenlijk heb ik helemaal niets te klagen over hem, het is gewoon een super fijne pony.”

Populaire hoefijzers

Dat Mr. Jim niet alleen voor Cas en zijn team belangrijk is, blijkt uit het feit dat er veel vraag naar zijn hoefijzers is: “Onze hoefsmid krijgt regelmatig vragen van meisjes uit de buurt voor hoefijzers en die van Mr. Jim zijn mooi klein van maat. Zo komt het dat menig buurmeisje en andere ponymeisjes Jim’s hoefijzers in hun kamer hebben hangen!”

Minden als hoogtepunt

Mr. Jim stond aan de basis van de mencarrière van Cas. Alles wat hij heeft bereikt en heeft gewonnen, is mede dankzij Mr. Jim: “Het Wereldkampioenschap in Minden 2017 kan ik zeker een hoogtepunt noemen. Mr. Jim was daar op z’n allerbest. Het was ons eerste WK en het was een geweldige wedstrijd. We werden vierde individueel en wonnen zilver met het team. Mr. Jim heeft daar alle drie de onderdelen fantastisch gelopen. Mr. Jim is nu 16 jaar oud en ik hoop dat hij nog een paar WK’s mee kan gaan. Nu hij alleen dressuur en vaardigheid loopt, is het voor hem ook een stuk lichter. Het is heel lastig om een pony te vinden die hem kan vervangen!”

Jim rechts tijdens het WK Minden 2017

Palmares

KNHS Kampioenschap klasse 2 enkelspan 2011: 1e

KNHS Kampioenschap klasse 3 enkelspan 2012: 2e

KNHS Kampioenschap klasse 2 tweespan 2013: 1e

KNHS Kampioenschap klasse 3 tweespan 2014: 1e

NK Beesd 2016: 1e

NK Beesd 2017: 1e

NK Oirschot 2018: 2e

NK Oirschot 2019: 3e

Hippiade enkelspan M vaardigheid 2012

CAI Lisieux 2015: 1e

CAN Vrouwenpolder 2016: 1e

CAN Horst 2016: 3e

CAI Chablis 2016: 1e

CAI Exloo 2017: 2e

CAN Horst 2017: 1e

CAN Vrouwenpolder 2017: 1e

CAN Heukelom 2018: 1e

CAN Kronenberg 2018: 1e

CAN Geldrop 2018: 1e

CAN Heukelom 2019: 1e

CAN Kronenberg 2019: 1e

CAN Schijndel 2019: 1e

CAI le Pin au Haras 2020: 2e

CAN Texel 2020: 1e

CAN Lähden 2020: 2e

WK pony’s Minden 2017: 4e individueel en team zilver

WK pony’s Kisbér-Aszár 2019: 5e individueel

Foto rechtsboven: ©Vivian Hesen

Jim tijdens de keuring op het NK in Beesd 2019

