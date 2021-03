Paard in the picture: Sterre

In deze aflevering hebben we het over internationaal enkelspan paard Sterre. De inmiddels 16-jarige merrie nam succesvol deel aan drie Wereldkampioenschappen en boekte meerdere podiumplaatsen op Nederlandse kampioenschappen met zowel Jan Moonen als Frank van der Doelen.

Jan Moonen

Sterre (Tideman x Eendracht) komt uit de Groninger merrie Nova en is gefokt door Jan Moonen. Ze liep bij Jan in de opfok en hij betuigde haar en leidde haar op. Vervolgens bracht Jan Sterre uit tot en met het hoogste niveau. “Sterre heeft één volle broer één volle zus. Beide zijn verkocht aan Christoph Dieker. Ze zijn enkele jaren jonger maar lijken erg veelbelovend”, vertelt Jan Moonen.

“Sterre is een echte merrie, maar heeft een super karakter. Op wedstrijd heeft ze altijd iets meer power waardoor ze beter gaat lopen en de vaardigheid is helemaal haar ding. Je kunt altijd op haar rekenen. Zo ook tijdens het WK in Izsák (Hongarije) 2014, waar we tweede werden in de vaardigheid, op een halve seconde van de winnaar af!”

In de vaardigheid kun je altijd op Sterre rekenen

Kapot borsttuig tijdens WK Izsák

Helaas bracht datzelfde WK ook het dieptepunt in de carrière van Jan en Sterre samen. “In de dressuur scoorden we 54 punten. Met haar talent voor de vaardigheid in ons achterhoofd, hadden we heel goed mee kunnen doen. Maar tijdens de marathon ging het borsttuig kapot. We hebben dat hersteld door het vast te binden met touw. Daardoor finishten we te laat en daalden we in het klassement. Dat was heel erg balen.”

Jan Moonen en Sterre tijdens de marathon van het WK in Izsák, waar het borsttuig kapot ging

Frank van der Doelen

In 2017 nam Frank van der Doelen de leidsels van Sterre over. “Voordat mijn vrouw overleed nam Frank Sterre over, en dat bleek een hele goede match. Ik ben nog steeds erg betrokken en schiet te hulp wanneer nodig. Deelnemen aan samengestelde menwedstrijden ga ik niet meer doen. Ik ben inmiddels 72 jaar en de marathon, wat ik overigens altijd het leukst gevonden heb, zie ik niet meer zitten. Maar misschien dat ik ooit nog een dressuur/vaardigheidwedstrijd ga rijden met Sterre. Dat zou leuk zijn.”

“Natuurlijk gaan we dat doen!” reageert Frank van der Doelen. “Sterre is nog steeds van Jan en we spreken elkaar veel. Soms komt Jan bijvoorbeeld op bezoek, pakt hij Sterre uit de stal en gaat een rondje rijden. Daarnaast gaat hij, wanneer dat mogelijk is, altijd mee als ik een weekend op wedstrijd ben. Dat is fantastisch toch, dat het zo kan?!”

Drachtig en individueel vierde op het WK

Eén jaar nadat Frank de leidsels overnam, eindigden Frank en Sterre gelijk op de vierde plaats tijdens het WK in Kronenberg. Sterre was toentertijd drachtig van Enero (v. Superstar), haar eerste en tot nu toe enige nakomeling. “Hij is inmiddels geruind en is nu al even groot als Sterre. Ik geloof dat hij een hele goede gaat worden,” vertelt Jan Moonen. “Dat kan ook niet anders, met zo’n moeder.”

Dat kan Frank alleen maar bevestigen. “Ik vind het een grote eer dat Jan mij heeft gevraagd om Sterre te rijden. Ze is een super fijn paard en een echte geoliede machine. Dat heeft ze ondertussen wel laten zien. Toen ik haar overnam wonnen we binnen twee maanden brons op het NK!”

Frank van der Doelen en Sterre werden individueel vierde tijdens het WK in Kronenberg

Palmares:

2014 (Jan Moonen):

CAI Horst (NED): 5e

CAI Dillenburg (D): 5e

WK Izsák (H): individueel 38e – kapot borsttuig in marathon

NK Beesd: 4e

2015 (Jan Moonen):

CAI Horst (NED): 3e

NK Beesd: Brons

2016 (Jan Moonen):

CAI Kronenberg (NED): 12e

2017 (Frank van der Doelen):

NK Wierden: brons

2018 (Frank van der Doelen):

CAI Exloo (NED): 4e

CAI Kronenberg (NED): 12e

WK Kronenberg (NED): individueel 4e & teamgoud

2020 (Frank van der Doelen):

WK Pau (FR): individueel 19e & teamgoud

Sterre tijdens het WK in Pau 2020 met een kleinzoon van Jan

