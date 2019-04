Paard&Koets: Zonovergoten Paasweekend voor menliefhebbers

Naast de wedstrijden verzorgden tientallen specialisten demonstraties en clinics in het hippisch paardenhart van Limburg. Goed gewaardeerd waren de programmaonderdelen van de Belgische Wim de Poorter, Grand Prix amazone en instructrice Jenny Veenstra en de Amerikaanse vierspanmenner Chester Weber. Zaterdagavond werd traditiegetrouw de Mennifique Wisseltrofee uitgereikt. In het bijzijn van Cindy Timmer, de winnares van vorig jaar, kreeg Jeroen Houterman de trofee uitgereikt door Paard&Koets organisator Gijs Bartels. Houterman is een bekend gezicht in de mensport en is de drijvende kracht achter een groot aantal nationale en internationale menwedstrijden. Door middel van deze wisseltrofee zet de organisatie enthousiaste personen in het zonnetje die veel voor de mensport betekenen.

Saskia Siebers wist de enkelspanrubriek te winnen, bij de tweespannen ging de winst naar de Hongaarse Martin Hölle en bij de vierspannen betrad Boyd Exell de hoogste trede. Bij het paramennen schreef Francisca den Elzen de rubriek op haar naam. Op zaterdagmiddag werd de jeugdmarathon verreden. De rubriek tweespan pony werd gewonnen door Jelle Leliveld. Larissa Reints schreef de rubriek enkelspan pony (16 t/m 18 jaar) op haar naam en bij de rubriek enkelspan pony (13 t/m 15 jaar) stond Larissa Jansma vooraan. Op zondagochtend namen diverse stamboeken het tegen elkaar op in de ‘Strijd der Rassen’. Met haar opvallende span Shetlanders was Suzanne Roman de snelste. Bij de Authentieke Koetsenrit werd Yvonne Schalkers-Kitzen Overall Winnaar, met een beeldschone dos à dos met een tweespan bonte KWPN’ers.

