Paarden Tweedaagse Etten-Leur op 29 en 30 juli

In dit weekend worden er twee ritten uitgezet van 25 kilometer en is te rijden door beginnende en gevorderde menners en ruiters, op zandpaden en asfalt, dwars door de bossen tot aan stenen weggetjes. De start en finish is bij Menstal Jochems aan de Zundertseweg 65A in Etten-Leur.

De starttijd op beide dagen is tussen 11.00 en 12.30 uur. Voor vertrek is er koffie en thee en tijdens de rit wordt er een pauze ingelast met een hapje en drankje. Bij de finish staat er ook weer iets lekkers klaar. Op zaterdagavond wordt er bij genoeg aanmeldingen een BBQ georganiseerd, de kosten zijn hiervoor 20 euro per persoon.

Toiletten zijn aanwezig op het terrein en overnachten is mogelijk bij Menstal Jochems. Er zijn ook B&B’s in de buurt. De kosten voor de ritten ende BBQ kunnen overgemaakt worden voor 20 juli op rekening nummer NL92RABO0146843886 van Stichting Mensport en Endurance, onder vermelding van naam deelnemer en deelname rit en of BBQ (en het aantal personen.

Deelname is pas definitief wanneer het geld op de rekening staat.

Klik hier voor meer informatie en het email-adres