Paarden4daagse Barchem gaat dit jaar coronaproof door

Traditioneel opende de inschrijving van de populaire recreatieve tocht altijd op 1 februari. Maar omdat het lang onzeker was of het kon doorgaan, is daar tot nu mee gewacht. Inmiddels is duidelijk dat het gaat gebeuren en daarom hoopt de organisatie op flink wat deelnemers Het doel: met elkaar er 4 fijne dagen van maken. De routes zijn per dag verschillend en ongeveer 30 kilometer lang. De verhouding harde weg/zandwegen is 50/50.

Corona aanpassingen

Dit keer zijn er flinke aanpassingen vanwege het coronavirus. Er geldt een maximum van 100 deelnemers, dus wie het eerst komt, het eerst maalt! Inschrijven kan alléén via voorinschrijving en voor het hele evenement. Inschrijven voor losse dagen of ter plekke nog inschrijven is nu niet mogelijk. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 12.00 uur, maar er kunnen elk half uur maximaal 20 deelnemers aan de route beginnen. Bij inschrijving geef je meteen al aan in welk startblok je wilt starten. Bij de stops kan niet met contant geld worden betaald en er wordt gewerkt met lunchbonnen en consumptiemunten. Ook ontbreekt dit jaar op vrijdagavond een gezellige avond met buffet. Verder houdt de organisatie er rekening mee dat het kan zijn dat in augustus voor deelname ook nog een bewijs van vaccinatie of een geldige negatieve test nodig is. Dat is uiteraard pas tegen die tijd bekend, maar deelnemers moeten daar wel rekening mee houden.

