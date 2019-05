Paardendorp op Farm & Country Fair in Aalten van 21 t/m 23 juni

Mens en dier, natuur en boerderij spelen de hoofdrol

Tien handige themapleinen en belevenisdorpen gaan elk diep in op hun specifieke thema: van wolplein en hondendorp tot voeding en kleindieren. In de witte punttenten tonen meer dan 400 bedrijven, organisaties en ambachten hun nieuwste producten en diensten. Op het hele terrein zijn doorlopend vele shows, presentaties en akoestische muzikanten te bewonderen. Bloemrijke decoraties zorgen voor een gastvrije en ontspannen sfeer. Thema 2019: “Trots op ons mooie platteland”.

Paardendorp

Het paardendorp ligt rondom de grote ring, waar onder normale weersomstandigheden een doorlopend programma te zien is met voertuigen, machines en natuurlijk heel veel paardenrassen. Elke middag wordt de paardenparade georganiseerd, met uitleg over ieder aanwezig paardenras. De miniatuurpaarden hebben een eigen ring, hier vinden ook de keuringen plaats.

Van kippen tot krokodillen

Meer dan 2000 dieren zijn te bewonderen, van de grootste koeienrassen tot de kleinste kippetjes. Er is een doorlopend showprogramma in maar liefst 5 ringen. Het hele terrein bruist van activiteiten, zoals de spannende show met krokodillen en slangen of de Europese keuring van miniatuurpaardjes. Er zijn bijzondere tentoonstellingen te zien zoals wekkers, koffiepotten en antieke auto’s.

Leuk & leerzaam voor de kinderen

Ook kinderen genieten van de Fair. Ze leren spelenderwijs heel veel op het terrein, dat bol staat van kinderavonturen zoals zelf dierenrassen zoeken, wol spinnen, een muur metselen, koken, meehelpen bij diverse shows. Door de vele activiteiten en duizenden dieren is de Farm & Country Fair een leerzame dag uit voor elke leeftijd.

Praktische informatie

De Farm & Country Fair in Aalten vindt plaats op 21, 22 en 23 juni 2019. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni van 10.00 tot 21.00 uur, op zondag 23 juni van 10.00 tot 18.00 uur.

Kijk voor het programma en overige informatie op www.countryfair.nl.