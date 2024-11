Paardensportweek start met indoormarathon Ambt-Delden op 25 januari

Op vrijdag 24 januari starten de ruiters met de zadelrubriek van de indoormarathon, maar op zaterdag 25 januari barst het spektakel los met de menners. Overdag leggen de enkelspannen (zowel paarden als pony’s) en de tweespan pony’s het parcours tussen de pionnen en hindernissen af in twee manches en aansluitend volgt hun finale. ’s Avonds is het de beurt aan de tweespan paarden en vierspan pony’s om te strijden en zich te plaatsen voor de finale. Ook de jeugd is van harte welkom om zich aan te melden.

De indoormarathon is een selectiewedstrijd voor de Strijd der Districten.

Op zondag wordt er dressuur onder zadel gereden en de rest van de week is voor de springrubrieken gereserveerd.

De indoormarathon vindt plaats in de grote wedstrijdbaan van 25 x 70 meter en er kan losgereden worden in twee hallen van 20 x 40 meter.

Inschrijven kan via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail.

