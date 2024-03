Paardenwelzijn speerpunt in cursus ‘Train je menpaard’ in Den Hoorn

De avond begon met een leerzame presentatie, gegeven door Anne Zaayer, waarin paardenwelzijn en het gebruik van sociale media centraal stonden. Het doel hiervan was een gesprek op te starten over wat er onder paardenwelzijn verstaan wordt, hoe belangrijk dit onderwerp is in de maatschappij en hoe bewust men hiermee bezig moet zijn in het beoefenen van de mensport.

Daarnaast zijn er door middel van stellingen goede gesprekken op gang gekomen tussen de cursusdeelnemers over de invloed van de sociale media op de publieke opinie. Hoe de menners beeldvorming creëren richting de maatschappij en hoe daarmee om te gaan.

Presentatie door Anne Zaayer

De juiste training voor een 'happy athlete'

Bram Chardon en zijn familie vervolgden de avond door inzicht te geven hoe het welzijn van paarden terug komt in de training. Het begint met het beoordelen van het paard op zijn exterieur: de bouw van het paard heeft invloed op hoe deze functioneert in de sport.

Het nut van longeren van een paard werd getoond; waarom kies je ervoor om een paard op een bepaalde manier in te stellen. Zo ook het trainen van menpaarden onder zadel: wat, en op welke manier, is de meerwaarde hiervan voor de mensport.

Vervolgens werden er twee tuigpaarden in het enkelspan aan het werk gezet, waarbij zowel Bram als IJsbrand toelichting gaven hoe belangrijk galopwerk is voor deze paarden. Afsluitend kwam Bram met een tweespan binnen waarbij aangetoond werd dat paarden verschillend mógen zijn, maar door middel van juiste africhting er toch een gelijk span kan worden gecreëerd.

Mendistrict West en de deelnemers kijken terug op een leerzame avond met nieuwe inspiratie en inzichten.

Klik hier voor de foto’s

Exterieur beoordelen door Bram Chardon