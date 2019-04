Paard&Koets 2019: Demo Chester Weber op Paard&Koets

Chester reed in 1992 op internationaal niveau bij de tweespannen en is sinds 1999 actief als vierspanmenner, waarbij hij zich professioneel toelegt op de samengestelde mensport. Naast zijn eigen carrière is Weber betrokken bij de organisatie van de internationale menwedstrijd in Live Oak International in Ocala, (U.S.A.). Hij is tevens bestuurslid van de Amerikaanse nationale federatie, waar hij sinds 2015 de functie van secretaris en penningmeester bekleedt. Ook is hij in Amerika nauw betrokken bij de sport als nationaal jurylid. Voor het eerst brengt Chester zijn kennis over tijdens een evenement in Europa in een uitgebreide demonstratie. Op zaterdagavond 20 april betreedt hij de Limburg Paardensport Piste en vertelt hij je hoe je jonge paarden traint en voorbereidt op de vaardigheidsproeven.

Programma Paard&Koets/Horse Driving Kronenberg

Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2019 staat de Peelbergen in het teken van alles wat met het aangespannen rijden te maken heeft. Op deze dagen is de beurs geopend, zijn er shows en demonstraties van specialisten uit de mensport en vinden de marathonwedstrijden en vaardigheidsproeven plaats. De dressuur is op 18 en 19 april, de beurs en Demo Piste zijn dan nog niet geopend.

