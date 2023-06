Paardvriendelijk presteren centraal tijdens online event

Duurzaam en gezond

De paardenwereld is aan het veranderen. Misstanden in de sport worden steeds vaker belicht in het nieuws. Op social media laten ruiters ook duidelijk van zich horen wanneer het schort aan paardenwelzijn. Er gaan geluiden op dat paardensport of zelfs paarden houden over een aantal jaar niet meer mogelijk zal zijn.

Het event ‘Paardvriendelijk Presteren’ is het antwoord op de vraag naar andere, duurzame omgang met paarden en is geschikt voor elke ruiter die graag op een gezonde manier zijn of haar paard wil trainen, meent Rianne Dekker, eigenaar van Horse in Mind. “Als je plezier voor je paard net zo belangrijk vindt als dat van jezelf, dan is op dit event veel voor je te halen”, zegt zij. Ook het effect van huisvesting, de juiste voeding en verzorging komen ruimschoots aan de orde tijdens de vier dagen van dit online event.

Topsprekers

Een aantal topsprekers uit de paardenwereld heeft zijn naam verbonden aan het event. “Het zijn stuk voor stuk professionals die hun sporen op het vlak van paardenwelzijn ruimschoots hebben verdiend”, vertelt Dekker. “Bijvoorbeeld Liesbeth Jorna, een voormalig ZZ-licht jurylid. Zij helpt ruiters van alle niveaus om serieuze training leuker en lichter te maken.” Enkele andere deelnemende professionals zijn dierenarts en revalidatietrainer Karin Leibbrandt, mindsetcoach en sportpsycholoog Anne Loosveld en instructrice en wedstrijdruiter Romy Huisman. In totaal zullen zeventien experts hun kennis en inspiratie met de deelnemers van het evenement delen.

Inzicht

De deelnemers weten na het event hoe gezonde biomechanica eruit ziet, ze kunnen pijnsignalen herkennen en ze weten meer over gezonde voeding. Maar ook in de training kunnen ze na het event weer stappen maken. Zo leren ze meer over onder andere zijgangen, mindset op wedstrijd, trailerladen en ruiterbalans. “Uiteindelijk ga je met een berg nieuwe kennis en inspiratie weer naar stal”, aldus Dekker.

Paardvriendelijk Presteren wordt gehouden van 22 tot en met 25 juni 2023 en is volledig online te volgen. De presentaties worden zowel overdag als in de avond gegeven. Kaarten voor het event kosten vanaf 12 juni, 49 euro en zijn te koop via de website van Horse in Mind.