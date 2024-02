‘Panningen’ bijna klaar … de finishing touch van het nieuwe terrein

Afgelopen weken is er door de leden veel werk verzet met het aanplanten met bomen en struiken op de terreinen bij het Hippisch Centrum ‘De Vosberg’. De hindernissen zijn uitgezet en de terreinindeling is gemaakt. En zo is de organisatie al bijna klaar voor de Impulsmarathon Panningen op 10 maart!

Tijdens de impulsmarathon is het mogelijk om je dressuurproef te rijden, maar deze wordt niet verrekend in de uitslagen. De marathon bestaat net als voorheen uit de vaardigheid (H1) gevolgd door vijf hindernissen (H2 tot en met H6). Inschrijven is mogelijk via MijnKNHS of door het sturen van een e-mail. Kom het nieuwe terrein zien en schrijf je in!

Klik hier voor meer informatie en het email-adres

De laatste loodjes op nieuwe wedstrijdterrein