Paramenners zoeken WK-organisator

De internationale paramenners roepen organisaties op zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het WK in 2022. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich via hun nationale federatie melden bij de FEI, die bereid is ‘late bids’ te accepteren.

In 2021 namen 16 paramenners uit 8 landen deel aan het WK paramennen in Schildau.

Klik hier voor het historische overzicht.

Tracy Bowman (USA) is titelhouder in Grade 1

