Pau maakt zich op voor testwedstrijd WK enkelspannen 2020

De organisatie verwacht dat een groot aantal menners zich tijdens de komende editie komt voorbereiden op het belangrijke WK volgend jaar. De enkelspanrijders strijden niet alleen om het individuele klassement, Pau heeft de enige landenwedstrijd voor enkelspan paarden in Frankrijk in haar pocket, zodat er ook in teamverband om de hoogste eer wordt gestreden.

De wedstrijd begint op donderdag 24 oktober met de veterinaire keuring en wordt afhankelijk van het aantal inschrijvingen gevolgd door de dressuur. Vrijdag 25 oktober is volledig gereserveerd voor de dressuurwedstrijden. Evenals afgelopen jaar staat de vaardigheid op zaterdagmorgen 26 oktober op het programma. Zodra de vaardigheid is afgelopen, wordt er gestart in de spectaculaire cross country van de viersterren-eventing wedstrijd, die gelijktijdig in Pau wordt gehouden. Op zondag 27 oktober is de marathon het afsluitende onderdeel van de internationale viersterren menwedstrijd in Pau. De eventingruiters leggen na afloop van de marathon in de hoofdpiste hun springparcours af.

Klik hier voor meer informatie.

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.