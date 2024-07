Paul Versluis ad interim voorzitter Mendistrict Noord

Paul Versluis was al actief in het klankbordcommissie van Mendistrict Noord en binnen het menforum van de KNHS. Via deze wegen had hij dus al veel contact met het bestuur van Mendistrict Noord.

Stuurloos schip

“Toen Tjidde aangaf op te gaan stappen, zijn we met man en macht op zoek gegaan naar een geschikte voorzitter. Ik heb toen verschillende personen benaderd en voorgedragen, maar zij wilden of konden deze taak niet op zich nemen. Ik vind niet dat ik de perfect aangewezen persoon ben voor deze functie, maar doordat het schip maar stuurloos bleef dobberen, heb ik uiteindelijk aangegeven de functie tijdelijk op me te willen nemen”, laat Paul Versluis aan Hoefnet weten.

“Ik vind het geen ideale situatie en ik wil graag blijven benadrukken dat dit tijdelijk is. Maar desondanks ga ik er volledig voor, ik doe mijn stinkende best. Ik ben tevens erg blij dat Frans Wijts de portefouille Recreatie op zich heeft genomen. Hij is een zeer geschikt persoon en ondersteunt mij in verschillende zaken. Ik hoop dat we op korte termijn een goede voorzitter vinden maar het schip nu weer stuurloos achterlaten, dat ben ik niet van plan. We zitten op de goede weg, we zijn weer stappen aan het maken.”

